Mostruoso il monitor di ACER, il NITRO da 27" è il più ricercato su Amazon

Le offerte di primavera di Amazon mettono in mostra oggi il monitor perfetto, ovvero l’Acer Nitro da 27″ WQHD. Bello esteticamente e performante a tal punto da essere l’oggetto del desiderio di tanti gamer, oggi costa 50 € in meno.

Con un prezzo di soli 199,90 € grazie allo sconto del 20%, il monitor arriva a casa in tre giorni e con due anni di garanzia.

Il monitor di Acer ha una risoluzione in WQHD, solo su Amazon costa pochissimo

Il fantastico display IPS di questo monitor da gaming è ampio 27″, tanti da far assaporare alla grande la risoluzione in WQHD. A metterci del suo è anche la frequenza di aggiornamento a 180 Hz: sembra quasi che le immagini vogliano fuoriuscire dallo schermo. Gli speaker integrati sono abbastanza potenti da poter evitare di aggiungere degli altoparlanti. Il monitor inoltre è regolabile in altezza.

Chi ha usato questo monitor Nitro di Acer, riferisce di una gran quantità di punti di forza. Il primo è sicuramente il rapporto tra qualità e prezzo, praticamente impossibile da eguagliare da parte delle altre aziende. In secondo luogo non si può non notare la resa eccezionale del pannello, quell’IPS che qualsiasi amante del gaming non farà altro che lodare. Il tempo di risposta in 0,5 ms è poi il fiore all’occhiello: non esistono ritardi di alcun genere e si arriva sempre primi su ogni dettaglio.

Un altro motivo per cui acquistare questo monitor di Acer è infine il prezzo, decurtato del 20% grazie alle offerte di primavera di Amazon. In questo modo gli utenti interessati possono pagarlo solo 199,90 €, come uno schermo ordinario non da gaming. Ci sono due anni di garanzia e spedizione veloce.