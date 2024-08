MotoGP Silverstone: dove vedere in diretta streaming il Gran Premio della Gran Bretagna

Domenica, sulla pista di Silverstone, appuntamento con il Gran Premio della Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2024 della MotoGP. La corsa sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma NOW grazie al pass Sport, il pacchetto che include l’intera programmazione sportiva di Sky. In queste ore il pass in questione è in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, per un risparmio di 120 euro in un anno.

Silverstone non è la pista preferita di “Pecco” Bagnaia, attuale leader del campionato, ma il numero uno della Ducati ufficiale proverà ugualmente ad allungare sui diretti inseguitori in classifica. A partire da Jorge Martin, che ha chiuso al primo posto sia le prime prove libere che le pre-qualifiche. Non sembra essere iniziato nel migliore dei modi, invece, il fine settimana di Marc Marquez, che nella graduatoria iridata è terzo, a 56 punti di distacco dal futuro compagno di squadra.

Dove vedere il MotoGP Silverstone in streaming

Il Gran Premio di Silverstone della MotoGP sarà visibile in streaming su NOW, la piattaforma che offre ai suoi abbonati tutta la programmazione di Sky. Il canale di riferimento è Sky Sport MotoGP, disponibile al numero 208 di Sky.

Tornando all’offerta in corso, grazie al pass Sport è possibile avere accesso a tutto lo sport della pay-tv inglese, sia in diretta che on-demand, a soli 14,99 euro al mese per 12 mesi. Questo significa poter vedere tutti i Gran Premi sia della MotoGP che di Formula 1, tutte le coppe europee di calcio, tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, l’intera stagione ATP e WTA di tennis (inclusi Australian Open, Roland Garros e Wimbledon), più NBA, Eurolega, rugby, golf e altro ancora.

Come vedere il MotoGP Silverstone all’estero

Se si è in vacanza all’estero, per vedere il MotoGP Silverstone occorre attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di superare il blocco geografico imposto dai provider dei servizi Internet ai contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall’Italia. Una delle migliori VPN disponibili oggi sul mercato è NordVPN, ottima per la visione di eventi sportivi in streaming e per le tante funzionalità di sicurezza e privacy. In questo momento i piani di NordVPN sono in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro.