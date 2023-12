Motorola Moto Edge 40 5G in offerta a metà prezzo su eBay

Il mercato degli smartphone è in continuo fermento e trovare un dispositivo di alta qualità ad un prezzo accessibile è sempre un’impresa difficile. Il Motorola Moto Edge 40 5G rappresenta un’eccezione a questa regola difatti, con un prezzo di soli 289,00€, scontato del 42% su eBay, offre una serie di caratteristiche e funzionalità che lo rendono la scelta ideale per chi vuole aggiornare il proprio dispositivo senza spendere troppo.

Il Motorola Moto Edge 40 5G, innanzitutto, possiede un design elegante e raffinato, con uno chassis in vetro e metallo. Sul lato anteriore, invece, troviamo un display AMOLED da 6,55 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, dunque ideale per visionare contenuti multimediali in quanto può riprodurre colori vividi e nitidi.

Il Moto Edge 40 5G, inoltre, è alimentato dal processore Dimensity 8020 di MediaTek, che offre prestazioni fluide e reattive. All’interno del SoC ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il comparto fotografico del Moto Edge 40 5G è composto da una tripla fotocamera posteriore da 50 MP, 50 MP e 2 MP.

Entrando nei dettagli, la fotocamera principale è dotata di un sensore di grandi dimensioni che cattura immagini luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare è ideale per scattare foto di paesaggi o interni. La fotocamera macro è perfetta per catturare dettagli di piccoli oggetti. Oltre a ciò, c’è anche la fotocamera frontale, da 32 MP, ideale per scattare selfie o per le videochiamate.

Il Moto Edge 40 5G è dotato di una batteria da 4400 mAh, che garantisce un’autonomia ottimale, in quanto con un uso normale può raggiungere la tarda serata senza alcun tipo di problema. Chiaramente, supporta pienamente la ricarica rapida da 30 W, mentre non è possibile ricaricarlo con un caricatore wireless.

Insomma, il Motorola Moto Edge 40 5G rappresenta un’ottima scelta per chi vuole aggiornare il proprio smartphone senza spendere troppo. Con un prezzo di soli 289,00€, con uno sconto del 42% su eBay, il nostro consiglio è proprio quello di acquistarlo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.