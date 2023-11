Motorola moto g32 con 50 MP e Snapdragon al 30% su Amazon

Le offerte del Black Friday non sono ancora arrivate ma Amazon sembra già aver lanciato prezzi molto bassi questa settimana. Oggi tocca ad uno smartphone molto acclamato negli ultimi mesi alla luce del suo prezzo di vendita molto concorrenziale: il Motorola moto g32.

Questo prodotto mostra ottime caratteristiche tecniche, spesso in dotazione a modelli di smartphone che costano anche 60 o 70 € in più. Il display è molto ampio, l’hardware abbastanza performante e la batteria da vero top di gamma. Il Motorola moto g32 è arrivato oggi su Amazon con uno sconto del 30%, utile per vedere il prezzo scendere a soli 161,19€.

Saranno compresi due anni di garanzia con la possibilità di restituire il prodotto fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Le specifiche tecniche del Motorola moto g32

La caratteristica principale che salta subito all’occhio è sicuramente il display molto ampio da ben 6,5″ con risoluzione in full HD+. Il Motorola moto g32 garantisce colori molto ben bilanciati e un’ultima luminosità. A seguire è di ottimo livello anche l’hardware, che presenta bordo un processore Qualcomm Snpdragon 680 a sua volta coadiuvato da una memoria interna da 256 GB e da una memoria RAM da 8 GB.

La fotocamera è dotata di tre sensori di cui uno da ben 50 MP. Infine grande spazio alla batteria da 5000 mAh che garantisce spesso oltre una giornata di autonomia.

Dopo aver visto le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, molti utenti saranno propensi ad acquistarlo. Il Motorola moto g32 costa oggi il 30% in meno e tocca la cifra di 161,19 €. Gli utenti che lo acquisteranno potranno beneficiare di due anni di garanzia, con il secondo offerto completamente da Amazon.

