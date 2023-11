Motorola RAZR 40 Ultra in super sconto su Amazon

Se desiderate cambiare lo smartphone, allora questo articolo farà al vostro caso. Infatti, vogliamo segnalarvi, in occasione del Black Friday 2023, la promozione dedicata al Motorola RAZR 40 Ultra, che porta il prezzo di vendita da 1.199,00€ a 829,99€, grazie ad un taglio netto del 31%, vale a dire l’equivalente di circa 360€.

Il Motorola RAZR 40 Ultra rappresenta uno degli smartphone pieghevoli più interessanti sul mercato, infatti offre una serie di caratteristiche che lo rendono un’alternativa valida ai tradizionali smartphone. Questo dispositivo può vantare un design unico e innovativo, con un form factor a conchiglia e, dunque, risulta sottile e leggero.

Il RAZR 40 Ultra possiede un display esterno da 3,6 pollici, perfetto per le attività quotidiane, come scattare selfie, leggere notifiche o rispondere a messaggi. All’interno della conchiglia, invece, troviamo un display da 6,9 pollici, ideale per guardare film, giocare o navigare sul web.

È dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che garantisce prestazioni elevate in ogni situazione. Il dispositivo possiede 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che consentono di eseguire più app contemporaneamente e di archiviare un’ampia quantità di dati.

Per quanto concerne il comparto fotografico, questo device si caratterizza da due fotocamere principali da 12 e 13 megapixel, che garantiscono una buona qualità generale. Non manca una fotocamera anteriore da 50 megapixel. Chiude la scheda tecnica una batteria da 3800 mAh, che offre un’autonomia di una giornata completa, e il pieno supporto alla ricarica rapida a 33 W.

Insomma, un dispositivo di assoluto livello sia per la sua scheda tecnica di buon livello e un design da primo della classe. Grazie alla promo Black Friday di Amazon potrete acquistarlo al prezzo di 829,99€ anziché 1.199,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.