Mouse Logitech da gaming ad un super prezzo, è al 5% su Amazon

Quello che arriva oggi in sconto su Amazon è uno dei mouse da gaming migliori in rapporto qualità-prezzo. Il Logitech G G502 HERO è disponibile oggi con il 5% di sconto.

Grazie a questa nuova offerta a tempo, il prezzo del prodotto scenderà a 42,69 € con spedizione rapida e due anni di garanzia.

Il mouse di Logitech G G502 HERO costa poco: le specifiche

Esteticamente parliamo di un prodotto che fin da subito espone al pubblico la sua grande qualità costruttiva, tipica del marchio Logitech. In ambito gaming non ci sono dubbi: il brand ci sa fare e lo dimostra con il suo G G502 HERO.

Questo, dotato di un sensore ottico con tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI, garantisce assenza di filtraggio o accelerazione. Sono addirittura 11 i pulsanti programmabili e c’è una rotella di scorrimento ultraveloce con doppia modalità. Essendo poi un mouse cablato, non si piegherà ad alcun tipo di rallentamento. Grazie alla presenza della tecnologia LIGHTSYNC, offre un’illuminazione RGB personalizzabile.

È inutile girarci intorno: il marchio perfetto per chi non vuole spendere molto avendo la qualità massima, è sicuramente Logitech. Nel mondo del gaming l’azienda è stata in grado di tirare su un vero e proprio impero, con prodotti straordinari a prezzi spesso anche molto accessibili. A dimostrare tutto ciò ci pensa oggi questo mouse dalle elevate prestazioni, il G G502 HERO, in grado di soddisfare anche i palati più fini del del gaming.

Grazie ad un’offerta a tempo con un piccolo sconto del 5%, il prezzo già scontato scende ulteriormente a 42,69 €. Saranno due gli anni di garanzia e sarà uno il giorno utile da attendere prima di ricevere il prodotto a casa.

