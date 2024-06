Il Logitech G G502 X è un mouse da gioco di alto livello che offre un’ottima combinazione di precisione, personalizzazione, comfort e – cosa che non guasta – stile. Con il suo sensore HERO 25K, il design ergonomico e i pulsanti programmabili, questa periferica cablata costa solo 54,99 euro, spedizione compresa. Ma solo perché è attivo in questo momento uno sconto del 42% che rende solo un ricordo il prezzo di 94,99 euro.

Performance eccellenti per il mouse Logitech G G502 X, oggi scontato del 42%

Il G502 HERO vanta un design ergonomico destro ottimizzato per il comfort durante lunghe sessioni di gioco. La sua forma sagomata si adatta naturalmente alla mano, riducendo l’affaticamento e migliorando la presa.

Un punto di forza fondamentale del G502 HERO è la sua elevata personalizzazione. Tredici pulsanti programmabili consentono di assegnare macro e comandi di gioco complessi, mentre la rotella di scorrimento iperveloce a due modalità (scorrimento libero / a scatti riga per riga) consente di spostarsi in base alle esigenze del momento.

Al cuore del G502 X si trova il sensore HERO 25K di Logitech, in grado di offrire un tracciamento submicrometrico con una precisione di 1 a 1, senza accelerazione, smussamento o interruzioni su un intervallo di DPI da 200 a 25.600. Questo garantisce un’esperienza di gioco fluida e reattiva, anche durante le azioni più intense. A tal proposito, sul lato è integrato un pulsante DPI Shift facilmente raggiungibile con il pollice.

Il mouse Logitech G G502 X è compatibile con PC Windows e macOS ed è dotato di cavi in ​​fibra intrecciata resistenti per una maggiore durata. L’azienda dichiara una durata di 25 milioni di clic per i pulsanti principali, garantendo anni di utilizzo intenso.