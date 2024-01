Mouse Logitech wireless IMPERDIBILE con lo sconto del 44%

A questo prezzo, è impossibile o quasi trovare di meglio. Su Amazon è acquistabile a soli 9,99€ (spedizione inclusa) il mouse Logitech M185 con tracciamento di 1000 DPI e autonomia di 12 mesi. In realtà il prezzo di listino è ben alto, ma in questo momento sullo store digitale del colosso di Seattle è attivo uno sconto del 44% a cui non si può resistere.

Inoltre, con l’acquisto di questa periferica Bluetooth (il mini ricevitore USB è incluso) si ottiene anche uno sconto del 33% su Xbox Game Pass. Un’ottima opportunità di risparmio per tutti gli appassionati di videogiochi.

Con Logitech non si sbaglia mai: il suo mouse Bluetooth è quasi a metà prezzo su Amazon

Quello di Logitech è un mouse entry-level solido e che garantisce buone prestazioni. L’M185 utilizza la tecnologia wireless a 2,4 GHz, che offre una connessione stabile e affidabile con un raggio di azione fino a 10 metri. Per utilizzarlo, è sufficiente inserire il piccolo ricevitore USB nella porta USB del computer e il mouse sarà immediatamente operativo. Il fatto che il ricevitore sia molto compatto rende questo articolo ideale per l’utilizzo con laptop o notebook, poiché può essere lasciato inserito senza ingombrare.

Dal punto di vista del design, il Logitech M185 è dotato di tre pulsanti e di una rotella di scorrimento, che consente di navigare facilmente attraverso documenti e pagine web. I pulsanti destro e sinistro hanno un feedback tattile chiaro e reattivo, mentre la rotella di scorrimento permette di scorrere rapidamente senza sforzo.

Il mouse M185 è alimentato da una singola batteria AA, che offre un’autonomia fino a 12 mesi, a seconda dell’uso.

La periferica, infine, è compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Linux, il che lo rende adatto a una vasta gamma di utenti. È un mouse plug-and-play, il che significa che non è necessario alcun software aggiuntivo per installarlo o utilizzarlo. Basta collegarlo e iniziare a utilizzarlo immediatamente.

