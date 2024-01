È vero, ad una prima occhiata potrebbe sembrare una periferica incredibilmente scomoda da utilizzare. In realtà, è proprio il contrario. Il mouse verticale ha una forma diversa da quella “tradizionale”, ma ha un suo perché: con una impugnatura di questo tipo, previene quei fastidiosi al polso che tanti utenti riscontrano dopo lunghe giornate di lavoro al computer.

Il Trust Verto è un’ottima soluzione: oltre all’indubbia qualità costruttiva, c’è anche il prezzo. Solo 21,99€ spedizione compresa, ovvero il 37% in meno (rispetto al prezzo di listino).

Con un mouse verticale dici addio ai problemi al polso: il Trust Verto oggi ha il miglior rapporto qualità-prezzo

Il mouse verticale, come il Trust Verto, è un dispositivo pensato per ridurre lo stress e l’affaticamento delle mani e del polso durante l’uso prolungato del computer. A differenza di quelli tradizionali, che costringono l’utente a posizionare la mano in una posizione più “palmare” o “orizzontale”, i mouse verticali vantano un design innovativo che si traduce in una impugnatura diversa, simile a una stretta di mano.

L’obiettivo principale del Trust Verto è quello di ridurre lo stress sulla mano e sul polso. La posizione verticale del mouse aiuta a mantenere il polso in una posizione più neutra, riducendo la torsione e l’estensione del polso che possono causare tensione e dolore.

Il Verto è dotato di due pulsanti “interni” (back/forward) da raggiungere con il pollice e di una rotella per lo scrolling. È un mouse wireless, dunque non ci saranno cavi a creare caos sulla tua scrivania. La portata è di 10 metri, e il ricevitore è di tipo USB-A. Il mouse di Trust è di tipo plug-and-play, dunque non è necessaria alcuna particolare installazione. Penserà a tutto il tuo computer, che sia un Mac o un PC Windows.

È importante sottolineare che l’utilizzo di un mouse verticale potrebbe richiedere un breve periodo di adattamento per abituarsi alla nuova posizione di presa. Passato questo periodo, però, risulta impossibile o quasi tornare indietro.

