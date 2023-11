Mouse wireless ricaricabile di Trust in OFFERTA al 51% su Amazon

Probabilmente ispirato al ben più blasonato Logitech MX Master 3S, il Trust Ozaa, mouse wireless con batteria ricaricabile e doppia rotella per lo scorrimento delle pagine, oggi è scontato addirittura del 51%. Il prezzo di listino di 54,99€ dunque è solo un ricordo, perché oggi la periferica Bluetooth costa solo 26,99€, spedizione compresa.

Come il Logitech MX Master 3S, ma costa decisamente meno: scontato del 51% il Trust Ozaa con batteria ricaricabile

Dal punto di vista del design, il Trust Ozaa presenta una forma ergonomica che si adatta bene alla mano, offrendo comfort durante l’uso prolungato. La sua forma è progettata per ridurre l’affaticamento e offrire una presa stabile durante l’uso. Lo spazio per il pollice è fondamentale per raggiungere questo obiettivo, ed è caratterizzata da un pattern che aumenta il grip.

Il mouse Trust Ozaa utilizza una connessione wireless per collegarsi al tuo computer o dispositivo. Questo ti consente di muoverti liberamente senza restrizioni causate dai cavi. All’interno della confezione trovi il ricevitore Bluetooth che puoi inserire in qualsiasi porta USB-A del tuo computer.

La periferica è dotata poi di un sensore ottico che offre una precisione e una sensibilità elevate nella navigazione del cursore sullo schermo. Questo ti consente di muovere il cursore in modo fluido e preciso, facilitando l’utilizzo del computer o il gaming. Tramite il pulsante superiore, è possibile scegliere una velocità compresa tra 800 e 2400 DPI.

Per quanto riguarda l’alimentazione, il Trust Ozaa integra una batteria ricaricabile (proprio come il Logitech MX Master 3S, appunto). L’autonomia è eccezionale, e uno volta scarico, lo puoi ricaricare con il cavo microUSB in dotazione. Per ottimizzare il tutto, puoi utilizzare il pulsante di accensione/spegnimento.

In quanto a compatibilità, infine, il mouse Ozaa è dialoga perfettamente con Windows, macOS e Linux. Non ci sono limiti, dunque.

