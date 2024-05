Torna ad un ottimo prezzo uno dei notebook Windows 11 più apprezzati degli ultimi mesi, l’MSI Modern 14 con Intel Core i5 di 12ª generazione, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Con lo sconto Amazon di 200 euro tondi tondi, il laptop in questo momento può essere acquistato a 499 euro, spedizione compresa. Un ottimo prezzo per una macchina con un bel design e una scheda tecnica che si traduce in ottime performance in tutte le attività quotidiane di base (e anche qualcosa di più).

Il notebook Windows 11 da acquistare oggi è il Modern 14 di MSI con Intel Core i5

L’MSI Modern 14 (modello C12M-251IT) è un laptop versatile ed efficiente. Con le sue linee sottili e leggere e la dotazione hardware ben bilanciata, questo dispositivo si candida come compagno ideale per studenti, professionisti e chiunque sia alla ricerca di un portatile affidabile e performante. Il touchpad è ampio e preciso e la tastiera è completa dei tasti funzione ed è retroilluminata.

Con lo chassis portatile e sottile, il Modern 14 è un laptop leggero e di soli 1.4 kg realizzato per una mobilità e un look elegante ovunque tu vada.

Il motore del notebook MSI è il processore Intel Core i5-1235U di 12ª generazione, capace di offrire prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane, dal multitasking al web browsing. La grafica Intel Iris Xe garantisce più che buone prestazioni multimediali, permettendo di godersi contenuti in alta definizione e di editare foto e video con facilità. Gli 8GB di RAM DDR4 assicurano un multitasking senza intoppi, mentre i 512GB di SSD PCIe 3.0 offrono tempi di caricamento rapidi e un’archiviazione veloce per i propri file.

Il display è un Full HD da 14 pollici che restituisce immagini nitide, con ampi angoli di visuale. La bordatura è abbastanza sottile e massimizza l’area di visione, mentre la tecnologia anti-riflesso permette di lavorare comodamente anche in ambienti luminosi.

In termini di connessioni e porte, c’è tutto il necessario o quasi: tre porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C, una porta HDMI e un lettore di schede microSD. La connettività wireless è garantita da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Il Modern 14 C12M-251IT, infine, viene fornito con Windows 11 Home preinstallato.