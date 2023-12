MSI Prestige 14Evo con i7 ad un super prezzo in esclusiva su Amazon

Le grandi performance di un computer portatile di livello sono fin da subito note quando a produrlo è il marchio MSI. L’azienda si occupa da sempre di fornire il pubblico di computer molto performanti, come lo è oggi il famoso Prestige 14Evo, un dispositivo estremamente equilibrato che al suo interno include un processore top di gamma e tante altre specifiche di alto livello.

Oltre a questo stupisce l’estetica, fin da sempre il fiore all’occhiello di casa MSI. Il prezzo di vendita, ad oggi in esclusiva su Amazon, è di 999 €. La garanzia è di due anni e la spedizione sarà a casa vostra al massimo entro il 30 dicembre di questo 2023.

MSI Prestige in sconto, il 14EVo ha specifiche ottime

Lo schermo di questo MSI Prestige 14Evo è da 14″ e vanta una risoluzione stupefacente in full HD. Oltre a questo, ecco il vero colpo da maestro: un processore Intel Core i7-1280p. Ad affiancarlo ci sono ben 16 GB di memoria RAM e 1 TB di memoria interna SSD.

A bordo non manca il sistema operativo Windows 11 e c’è anche il Wi-Fi 6E con molte altre possibilità di connessione.

Quando si parla di MSI, non c’è veramente nulla da dire: i PC prodotti da questo marchio sono una vera garanzia. Pensando a questo nome, gli utenti sanno già di portare a casa qualcosa di estremamente potente e di certo questo Prestige 14Evo non si tira indietro. Parliamo infatti di un laptop equipaggiato con tutte le caratteristiche tecniche, che avete avuto modo di conoscere poche righe più in alto, e di un gran prezzo in esclusiva su Amazon.

Chi è interessato, può acquistarlo per 999 € con due anni di garanzia inclusi e soprattutto con spedizione entro la fine di questo 2023.

