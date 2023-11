MSI Prestige con i7 e garanzia italiana, il notebook in sconto su Amazon

Tra tutti i computer portatili disponibili su Amazon oggi ce n’è uno in offerta che potrebbe piacere a molti. Già il marchio è una garanzia, ma quando si parla delle sue specifiche tecniche, il discorso non fa altro che aumentare l’acquolina in bocca. L’MSI Prestige è un laptop spaventosamente potente e soprattutto bello da vedere grazie alle sue linee.

A bordo ci sono componenti di prima scelta, così come lo schermo ed anche il prezzo di vendita. Oggi infatti Amazon garantisce un 7% di sconto, permettendo a tutti di portarlo a casa per una cifra di 1299 €. Sono compresi come sempre nel caso di MSI due anni di garanzia italiana.

MSI Prestige 13Evo, ecco le specifiche

Partendo dal design, si tratta di uno dei punti di forza del notebook. L’MSI Prestige infatti è piccolo e sottile, così da poterlo trasportare veramente ovunque portando magari nello zaino un concentrato di potenza impressionante. Assemblato totalmente in alluminio spazzolato in colorazione scura, mostra una tastiera a corsa corta retroilluminata che favorisce la digitazione rapida.

Lo schermo, da 13,3″, ha una risoluzione pazzesca in full HD+, con una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Passando alle componenti hardware vere e proprie, si parte da un processore Intel Core i7-1360P affiancato da una scheda video Intel Iris Xe, da una memoria RAM da 16 GB e da 1 TB di memoria SSD.

Chiaramente la velocità e le prestazioni beneficeranno di queste caratteristiche tecniche, sia in ambito lavorativo che durante qualsiasi momento di svago.

Oggi il prezzo scende del 7% così da consentire a tutti gli utenti di Amazon di portare a casa questo MSI Prestige per soli 1299 €.

