MSI Prestige, il portatile con i7 e scheda grafica NVIDIA al 7% di sconto

Con tutti i computer in sconto su Amazon, bisogna fare una scrematura per decidere quale prendere, soprattutto se si sceglie un top di gamma. In promozione sul celebre sito e-commerce oggi arriva un dispositivo davvero fantastico, ovvero il Prestige 14 di MSI. Questo computer portatile riesce ad includere al suo interno svariate caratteristiche fondamentali, tra cui il design e l’hardware.

Ovviamente influisce anche il prezzo in questi casi e, si sa, i prodotti di MSI non sono famosi per essere economici. Contrariamente a questa idea però, ecco che Amazon propone un ottimo sconto, più precisamente del 7% per questo prodotto. In questo modo lo potrete pagare solo 1049 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.

MSI Prestige, il super sconto per questo fantastico PC

Dotato di linee molto moderne e di una leggerezza fuori dal comune, questo MSI Prestige 14 consente a tutti di avere il massimo. A bordo ecco un processore Intel Core i7-12650H con 16 GB di RAM e con 1 TB di memoria SSD interna. Il vero tocco di esclusività sta nella presenza di una scheda grafica NVIDIA RTX 2050 da 4GB.

Per averlo a casa basterà attendere al massimo due giorni e ci sarà anche la garanzia italiana di ben due anni a disposizione.

