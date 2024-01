MSI Thin GF63, il portatile con 16 GB di RAM e GPU NVIDIA sotto i 750 €

Oggi il computer portatile da gaming migliore in sconto è sicuramente l’MSI Thin GF63, prodotto che arriva con uno sconto del 6% su Amazon.

Il prezzo scende quindi a soli 749 € con due anni di garanzia e con spedizione entro questo mercoledì 17 gennaio.

MSI Thin GF63 in sconto su Amazon, le specifiche

Quando si parla di MSI, la qualità è sottintesa. Questo computer oggi vanta al suo interno specifiche tecniche che difficilmente si possono trovare tutte insieme in un’altra macchina. Innanzitutto si parte da un processore come l’Intel Core i5-12450H, un componente hardware di altissimo livello che rapportato a 16 GB di RAM offre performance straordinarie. Ovviamente interviene anche il potente SSD da 512 GB.

Gli utenti più esigenti possono essere contenti: c’è anche una scheda grafica NVIDIA RTX 2050 con 4 GB dedicati. Per quanto riguarda il display, ecco un’unità da 15,6″ in in full HD con 144 Hz di refresh rate.

Tutte le specifiche tecniche di questo computer culminano in una grande connettività che vede infatti anche il Wi-Fi 6. Il sistema sistema operativo a bordo è Windows 11 Home, mentre il colore del computer è in nero.

Sono davvero molti moltissimi i computer che potrebbero contendere il posto a questo spettacolare prodotto di MSI, ma oggi grazie al prezzo non ci sono eguali. La grande qualità del marchio fa infatti corsa a sé, mettendo in gioco caratteristiche tecniche rapportate ad un “knowhow” senza precedenti.

Attualmente il Thin GF63 è il computer da acquistare se volete avere la possibilità di giocare in in mobilità e anche di lavorare alla grande. Le sue caratteristiche tecniche sono ben più alte in rapporto al prezzo che ha oggi, che equivale a soli 749 € grazie al 6% di sconto su Amazon. Ci sono come sempre due anni di garanzia e anche la spedizione veloce entro mercoledì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.