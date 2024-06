Musica gratis per 6 mesi con Apple Music: ecco come richiedere la promo

Amanti della musica, preparatevi! Apple Music offre un’incredibile opportunità per immergervi in un mondo di brani senza limiti per ben 6 mesi gratuiti. Che siate appassionati di pop, rock, jazz o qualsiasi altro genere, con questa promozione potrete scoprire nuovi artisti, creare playlist personalizzate e godervi la vostra musica preferita ovunque vi troviate.

Una volta attivata l’offerta, avrai accesso illimitato a tutto il catalogo di Apple Music, che include oltre 90 milioni di brani, playlist curate da esperti e contenuti esclusivi. Potrai ascoltare musica su iPhone, iPad, Mac, Android, Apple Watch e HomePod. Scarica i brani per ascoltarli offline e goditi la tua musica preferita ovunque ti trovi, anche senza connessione internet.

Come attivare la promo?

E’ davvero semplice! Ecco i passaggi da seguire.

Verifica se sei idoneo: la promozione è disponibile per nuovi abbonati individuali a Apple Music. Se hai già usufruito di un periodo di prova gratuito in passato, non potrai richiedere questa offerta. Gli studenti possono già godere di Apple Music a un prezzo ridotto di 5,99€ al mese, con la possibilità di una prova gratuita.

Scegli il tuo dispositivo: hai due opzioni per attivare la promo: con un dispositivo audio idoneo: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod o Beats. Con un nuovo iPhone: non è necessario acquistare un dispositivo audio aggiuntivo.

Attiva l’offerta con dispositivo audio: collega il tuo dispositivo audio al tuo iPhone o iPad. Apri l’app Apple Music e accedi con il tuo ID Apple. Se l’offerta non appare immediatamente, vai alla sezione “Home”. Clicca su “Ottieni 6 mesi gratis” e segui le istruzioni.

Con iPhone nuovo: apri l’app Apple Music sul tuo nuovo iPhone. Assicurati che l’iPhone sia aggiornato all’ultima versione di iOS. L’offerta dovrebbe apparire automaticamente all’avvio dell’app. In caso contrario, vai alla sezione “Home”. Clicca su “Ottieni 6 mesi gratis” e segui le istruzioni.