myPOS: risparmia 20€ sull'acquisto di myPOS 2

myPOS ha lanciato un’offerta che ti fa risparmiare 20€ sul prezzo di myPOS Go 2. Questo dispositivo compatto ti consente di accettare pagamenti sia in negozio che in mobilità. Continua a leggere per conoscere maggiori dettagli.

Risparmia 20€: approfitta dell’offerta su myPOS Go 2

myPOS Go 2 ha un costo una tantum di 19 euro più IVA, un notevole sconto rispetto al prezzo originale di 39 euro. Non ci sono neanche canoni mensili da pagare. Per non farti mancare proprio nulla, è inclusa la SIM 4G con traffico illimitato, così da utilizzare il POS ovunque.

Le commissioni per i pagamenti effettuati con myPOS Go 2 sono dell’1,2%. Ciò lo rende uno dei POS portatili più convenienti attualmente sul mercato. Ogni transazione viene accreditata istantaneamente, senza costi extra.

Ci sono altre ragioni per optare per questo dispositivo. Prima tra tutte, il fatto che non ci sono costi mensili o vincoli contrattuali. Puoi utilizzare il tuo POS ovunque grazie alla SIM 4G con traffico illimitato. A rendere il tutto ancora più conveniente è il fatto che il POS sarà tuo a soli 19 euro. L’offerta di myPOS è perfetta sia per chi ha un’attività piccola e accetta pochi pagamenti al mese, sia per chi vuole evitare i soliti vincoli contrattuali legati ai POS.

myPOS Go 2 è anche versatile perché ti consente di accettare pagamenti da tutte le carte e wallet digitali. Si tratta di pagamenti istantanei senza costi extra. C’è la garanzia di rimborso di 60 giorni e un anno di garanzia sull’acquisto del POS, con possibilità di estensione.

Quindi, cosa aspetti? Vai subito sul sito ufficiale di myPOS per verificare le condizioni dell’offerta e richiedere il tuo nuovo POS. Risparmia 20€ sull’acquisto del myPOS Go 2 e rendi il tuo business molto più semplice.