Narwal Freo X Ultra e Plus arrivano in Italia: ottima promo di lancio (con COUPON esclusivo)

Narwal, il pioniere nel campo della robotica per la pulizia domestica, ha ufficialmente introdotto sul mercato italiano i suoi ultimi modelli di punta: il Narwal Freo X Ultra e il Narwal Freo X Plus. Questi dispositivi, inizialmente presentati con grande clamore al CES di Las Vegas, sono finalmente disponibili per i consumatori italiani, accompagnati da promozioni esclusive di benvenuto.

Equipaggiati con la rivoluzionaria tecnologia DirtSense, il Freo X Ultra e il Freo X Plus elevano il standard di pulizia, adattandosi automaticamente alle necessità dell’ambiente domestico per assicurare un risultato ottimale. La loro spazzola speciale, progettata per evitare l’aggrovigliamento dei capelli, è stata riconosciuta per la sua efficacia nel catturare il 95,6% dei capelli, promettendo una manutenzione quasi nulla.

Narwal Freo X Ultra: il top di gamma

Il modello di spicco, il Freo X Ultra, si distingue per la sua superiore capacità di aspirazione da 8.200Pa, ponendosi come il robot aspirapolvere più potente sul mercato. Grazie al suo sistema unico di gestione della polvere, che permette di ridurre gli svuotamenti a intervalli di fino a sette settimane, la cura della casa diventa più semplice e meno frequente. Il Freo X Ultra è inoltre il primo nel suo genere a offrire un’interfaccia touchscreen sulla base di ricarica, per un controllo più intuitivo e diretto. La sua avanzata tecnologia di navigazione assicura una copertura totale e precisa di ogni spazio abitativo.

Al lancio, il Narwal Freo X Ultra è proposto su Amazon Italia e sul sito Narwal a un prezzo promozionale di €799, rispetto al prezzo di listino di €949, fino al 31 maggio. Gli utenti che procederanno alla registrazione sul sito beneficeranno di uno sconto aggiuntivo di €180, portando il prezzo a soli €769, con in più un esclusivo pacchetto di accessori in regalo del valore di €149,99.

Utilizzando il nostro codice promozionale “ilsoftware30” sarà possibile ottenere un risparmio ancora maggiore.

Narwal Freo X Plus: più economico ma molto avanzato

Il Freo X Plus si presenta come una soluzione ideale per chi desidera beneficiare delle prestazioni elevate a un prezzo più accessibile. Condividendo molte delle caratteristiche avanzate del suo fratello maggiore, come la tecnologia DirtSense e la spazzola speciale anti-aggrovigliamento, offre una potenza di aspirazione di 7.800Pa. Il suo design intelligente minimizza la necessità di interventi di manutenzione, assicurando una casa pulita con il minimo impegno.

Disponibile su Amazon Italia dal 20 aprile, il Freo X Plus sarà offerto a un prezzo speciale di €349, scontato dal prezzo originale di €399 fino al 31 maggio. Iscrivendosi al sito ufficiale, i clienti avranno accesso a uno sconto esclusivo di €70, riducendo ulteriormente il costo a €329.

Anche per questo modello è previsto un nostro codice sconto esclusivo, “ilsoftware20”, per massimizzare il risparmio durante l’acquisto.