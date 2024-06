Nascondi i tuoi dati sensibili per sempre con questo tool

Stufo di vedere i tuoi dati sensibili in pasto a dei perfetti sconosciuti? C’è una soluzione per questo, e si chiama Incogni. Un team di esperti provvederà ad eliminare ogni tua traccia digitale, permettendoti di dormire sonni tranquilli. Questo tool insomma fa tutto il lavoro sporco, mentre tu non dovrai fare nulla. Devi soltanto fornire le informazioni che desideri far sparire, e saranno loro a gestire il tutto con una discrezione impeccabile.

Incogni riduce drasticamente il rischio di furti di identità e di vendite sconsiderate dei tuoi dati. Adesso non potrai più accampare scuse come “Non ho tempo” o “È troppo complicato”. Qui non devi muovere un dito, letteralmente.

Come proteggere i tuoi dati sensibili: attiva subito Incogni!

La forza di Incogni non sta solo nei suoi mezzi tecnologici avanzati, ma anche nella professionalità del suo team. Ti viene offerto un abbonamento senza vincoli (quindi puoi disdire quando vuoi) e provare il servizio con la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Sai cosa fanno i broker di dati? Costruiscono profili ombra su di te con informazioni raccolte in ogni angolo del web. Questi profili dettagliati servono a scopi chiari e poco chiari. Assicurazioni, banche, aziende e persino governi fanno utilizzo di queste informazioni senza che tu ne sappia niente.

Attivando, invece, Incogni, non solo riduci il carico di chiamate ed email spam, ma blocchi anche i tentativi di frode che si fanno sempre più sofisticati grazie ai tuoi dati sensibili. La privacy online non è un’opzione, ma una necessità. Incogni ti permette di riprendere il controllo delle tue informazioni personali. Allora, che aspetti? Non c’è tempo da perdere, ogni giorno la tua privacy e i tuoi dati sensibili potrebbero essere a rischio.