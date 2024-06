Naviga in sicurezza sulle reti Wi-Fi degli hotel con una VPN

In estate si ripropone uno dei problemi più sottovalutati per la propria sicurezza digitale: le reti Wi-Fi degli hotel. Spesso e volentieri si tratta di reti Wi-Fi aperte, di conseguenze poco sicure, e nonostante questo 9 persone su 10 non prendono alcun tipo di precauzione per difendersi dagli eventuali pericoli, tra cui rientrano anche attacchi hacker, furti di dati personali e sottrazioni dei dati delle carte di credito.

La soluzione più efficace per navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi di hotel, ristoranti e aeroporti è dotarsi di una VPN, il servizio che consente di connettersi in completo anonimato mascherando il proprio IP e rendendo l’attività web invisibile agli occhi di cybercriminali, provider di rete, ecc. Una delle migliori è CyberGhost, che proprio in queste ore ha rilanciato una maxi offerta sul piano di due anni, ora in promo a 2,03 euro al mese con 4 mesi extra in regalo.

Come navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi degli hotel con una VPN

La navigazione in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche degli hotel richiede l’attivazione di una VPN. Dopo aver completato la sottoscrizione dell’offerta, occorre scaricare l’applicazione della VPN sul proprio dispositivo, effettuare il login con le credenziali immesse durante la fase di registrazione e connettersi a un server VPN tra quelli presenti in elenco. Quando la connessione è attiva, ci si potrà collegare in maniera sicura alla rete Wi-Fi dell’albergo in cui si soggiorna.

Come anticipato qui sopra, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è CyberGhost VPN, che si distingue dalla concorrenza per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Un’ulteriore conferma di ciò arriva proprio in queste ore, grazie all’offerta rilanciata sul piano di due anni, in promo a 2,03 euro al mese con 4 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 45 giorni.