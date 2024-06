Naviga in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche proteggendo i tuoi dati con una VPN

Aeroporti, hotel, ristoranti, centri storici. Sono, in ordine sparso, i luoghi più frequentati dagli italiani durante l’estate. Hanno poi in comune un dettaglio non trascurabile: nella maggior parte dei casi presentano reti Wi-Fi pubbliche, a cui le persone si connettono gratis per risparmiare i Giga della loro offerta telefonica.

Purtroppo però ancora in pochi sono a conoscenza dei rischi legati a questo tipo di reti. Un Wi-Fi pubblico non offre infatti alcun tipo di protezione contro un eventuale attacco hacker, servendo a quest’ultimi i dati personali degli utenti su un piatto d’argento.

Ecco perché è importante navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche. La soluzione più efficace è attivare una VPN, il servizio che permette di navigare in completo anonimato e di contrastare in modo intelligente le azioni dei cybercriminali. Tra le migliori VPN disponibili sul mercato si annovera NordVPN, in queste ore in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche

Per riuscire a navigare sul web tramite il Wi-Fi pubblico, il metodo migliore è attivare una VPN prima di connettersi alla rete Wi-Fi in questione. Ecco come procedere:

Attiva una VPN (NordVPN scelta consigliata).

Scarica l’app della VPN.

Effettua l’accesso tramite le credenziali inserite in fase di registrazione.

Connettiti a un qualunque server VPN presente nell’apposita lista.

Attendi che la connessione VPN sia attiva.

Collegati alla rete Wi-Fi pubblica individuata in precedenza.

NordVPN si distingue dalla concorrenza per l’eccellente velocità di connessione e le funzionalità extra per la sicurezza dei suoi utenti. Tra queste si annovera Threat Protection, opzione che protegge dai malware presenti nei download e blocca sia la pubblicità invasiva che i web tracker.

Il piano di due anni di NordVPN è in sconto fino al 69%, con Giga di dati eSIM gratis per l’app Saily, nuovo servizio di eSIM internazionale. L’offerta è disponibile su questa pagina del sito NordVPN.