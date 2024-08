Navigazione anonima con Cyberghost: adesso costa l’82% in meno

Mettersi al sicuro online e proteggere la propria privacy non dovrebbe costare una fortuna. Cyberghost, il famoso servizio VPN, ha recentemente lanciato un’offerta che risulta essere musica per le orecchie di tutti coloro che cercano una soluzione economica e affidabile per la navigazione anonima. Parliamo del piano biennale ora disponibile a soli 2,19 euro al mese grazie allo sconto dell’82%. Compresi anche due mesi extra di servizio completamente gratuiti, insieme alla garanzia di rimborso di 45 giorni.

I vantaggi della navigazione anonima con Cyberghost

Cyberghost è ottimizzata per lo streaming, e permette di guardare eventi sportivi in diretta e contenuti da piattaforme di tutto il mondo. La velocità di connessione? Una delle migliori sul mercato. Non c’è niente di più frustrante che dover aspettare minuti interminabili per il caricamento di un video o il download di file pesanti. Con Cyberghost, questo incubo è solo un brutto ricordo.

Uno dei suoi punti di forza è la politica di no-log. Considerando che i dati sono considerati l’oro moderno, con questa politica nessuna informazione viene monitorata, condivisa o venduta. La tua privacy rimane, giustamente, privata.

Sicurezza e privacy sono ulteriormente garantite dall’uso della crittografia AES a 256 bit, la stessa utilizzata dagli esperti di sicurezza per proteggere informazioni altamente sensibili. Questo tipo di crittografia è praticamente impenetrabile. Se ancora non sei convinto, la garanzia Soddisfatti o Rimborsati ti offre la possibilità di annullare il servizio entro 45 giorni e ricevere il rimborso totale.

Navigazione anonima e Cyberghost sono l’accoppiata perfetta. Grazie all’offerta che riduce il costo del piano biennale a soli 2,19 euro al mese, con due mesi gratuiti e garanzia di rimborso, è difficile trovare una VPN che offra così tanto a così poco. Scegliere CyberGhost significa scegliere sicurezza, velocità e convenienza. Non lasciarti sfuggire questa opportunità.