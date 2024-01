Navigazione sicura e veloce con una VPN per meno di 2 euro al mese

Privacy online e velocità di navigazione sono le tue maggiori preoccupazioni in questo inizio d’anno? Ti suggeriamo allora di prendere in considerazione l’acquisto di una VPN, la soluzione più efficace riguardo a ciò. Non una VPN qualunque, ma quella di Atlas VPN, in promozione a meno di 2 euro al mese.

L’offerta per il nuovo anno di Atlas VPN è valida anche oggi: 86% di sconto e 6 mesi extra in regalo per il piano di 2 anni, in promo a 1,54 euro al mese per i primi 24 mesi, per una spesa complessiva di 46 euro nei primi 30 mesi (due anni e mezzo, ndr). Ecco il link all’offerta.

VPN sicura e veloce a meno di 2 euro al mese con l’ultima offerta di Atlas VPN

Uso su un numero illimitato di dispositivi, funzionalità avanzate per la sicurezza online e server alla massima velocità: questi i principali punti di forza di un servizio come Atlas VPN, da molti considerata la migliore VPN per rapporto qualità-prezzo.

Sul fronte della privacy durante la navigazione in Internet, oltre all’utilizzo del protocollo WireGuard segnaliamo l’integrazione del server MultiHop, una vera e propria doppia VPN non solo per migliorare la velocità di connessione ma anche per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.

Un altro fiore all’occhiello di questo servizio è la possibilità di utilizzare un singolo abbonamento su un numero di dispositivi senza limiti, in modo da avere la maggiore protezione possibile per sé e la propria famiglia.

Cogli al volo l’offerta a tempo limitato di Atlas VPN per ottenere 2 anni e mezzo di VPN sicura e veloce a soli 46 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.