NeN Black Friday: risparmia fino a 96 euro su Luce e Gas

Il Black Friday è sempre sinonimo di occasioni imperdibili, e quest’anno NeN si unisce al trend offrendo una promozione su misura per i propri clienti.

Con l’iniziativa “NeNvenuto“, un caloroso ringraziamento per la scelta del fornitore, gli utenti godranno di uno sconto di 4 euro al mese per 12 mesi.

In pratica, ogni cliente può beneficiare di una riduzione massima di 96 euro sulla propria bolletta per ogni fornitura che decide di trasferire.

I segreti della PROMO NeN Black Friday

Ma cosa rende NeN così unico nel panorama energetico? A differenza degli altri fornitori, NeN opera con un modello di abbonamento, fornendo la materia prima con un prezzo bloccato per l’intero periodo di 12 mesi.

Questa peculiarità offre ai consumatori una stabilità e una prevedibilità dei costi che raramente si trovano altrove.

Il processo di passaggio a NeN è semplice e trasparente: dopo aver caricato la bolletta, un addetto analizza i consumi dell’ultimo anno e altri dati relativi alla fornitura.

Applica quindi il prezzo NeN, bloccato per un anno, include tutti i costi accessori indipendenti dal gestore e suddivide il totale in 12 rate.

NeN offre prezzi bloccati davvero vantaggiosi: per il Gas è di 0,72 €/Smc, mentre per la Luce è di 0,198 €/kWh con perdite di rete incluse.

Oltre a ciò, è previsto un contributo fisso annuo di 96 euro per entrambe le forniture, senza costi aggiuntivi nella bolletta.

La trasparenza è un punto di forza per NeN, che non aggiunge costi extra alla bolletta e permette il passaggio a qualsiasi fornitore nel Mercato Libero senza spese.

Le offerte sono aperte anche ai clienti con Partita IVA, senza costi di attivazione per entrare in fornitura. Per saperne di più sulle offerte disponibili, basta dare un’occhiata al sito ufficiale. Approfitta del Black Friday e accendi il tuo futuro.

