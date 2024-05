Netflix, ecco il trucco per accedere all'intero catalogo

Stanchi di vedere sempre gli stessi film e serie TV su Netflix? C’è un trucco semplice che vi permetterà di accedere all’intero catalogo della piattaforma, con contenuti disponibili in altri paesi. La chiave? Utilizzare una VPN. In particolare, vi consigliamo ExpressVPN, la VPN più affidabile e sicura d’Italia .

ExpressVPN offre tre piani di abbonamento. Gli abbonamenti costano 8,32 $ al mese per un piano di 12 mesi, 9,99 $ al mese per un piano di sei mesi e 12,95 $ al mese per un piano di un mese. Puoi anche affidarti alla garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni, il che vale quanto una prova gratuita.

Come funziona?

ExpressVPN è un servizio VPN (Virtual Private Network) che ti consente di mascherare il tuo indirizzo IP e crittografare la tua connessione Internet. In poche parole, ti permette di navigare in modo sicuro e anonimo su Internet. Ma cosa significa questo per i tuoi servizi di streaming?

Netflix, come molte altre piattaforme di streaming, offre un catalogo diversificato in base alla regione geografica in cui ti trovi. Ciò significa che ci sono contenuti disponibili su Netflix USA, ad esempio, che potrebbero non essere disponibili su Netflix Italia e viceversa. Qui entra in gioco ExpressVPN.

Sbloccare l’intero catalogo Netflix con ExpressVPN è davvero semplice. Basta seguire questi passaggi:

Abbonati a ExpressVPN. Scarica e installa l’app ExpressVPN sul tuo dispositivo. Apri l’app e seleziona il paese da cui vuoi accedere al catalogo Netflix. Connettetevi alla VPN. Ci vorranno solo pochi secondi. Aprite Netflix e godetevi l’intero catalogo!

Perché ExpressVPN?

ExpressVPN è la scelta migliore per accedere a Netflix per diversi motivi:

È la VPN più veloce sul mercato.

È estremamente sicura. ExpressVPN utilizza una crittografia di livello militare per proteggere i vostri dati.

Ha una vasta rete di server. ExpressVPN ha server in oltre 94 paesi, quindi potrete accedere a Netflix da qualsiasi parte del mondo.

Offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Potete provare ExpressVPN senza rischi e richiedere un rimborso completo se non siete soddisfatti.

