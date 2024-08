Niente più problemi di rete con la tecnologia avanzata di Iliad Fibra

Iliad, già noto per aver rivoluzionato il mercato della telefonia mobile con tariffe competitive e trasparenti, si sta affermando anche nel settore della fibra ottica. La sua offerta di fibra FTTH (Fiber To The Home) si distingue per la velocità, l’affidabilità e un’innovativa tecnologia Wi-Fi 7, pensata per garantire un’esperienza di navigazione ottimale in tutte le situazioni.

Caratteristiche principali dell’offerta Iliad Fibra

Iliad propone una soluzione fibra ottica FTTH che assicura velocità di download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s nelle aree coperte dalla tecnologia EPON, rendendola una delle opzioni più performanti sul mercato. Per le aree servite dalla tecnologia GPON, la velocità di download arriva fino a 2,5 Gbit/s, offrendo comunque prestazioni eccellenti rispetto ad altre offerte presenti sul mercato.

Una delle novità più interessanti è l’inclusione di un router Iliadbox dotato di Wi-Fi 7, l’ultima generazione dello standard wireless, disponibile in comodato d’uso gratuito. Questo router è stato progettato per fornire stabilità e velocità superiori, ideale per chi ha molteplici dispositivi connessi contemporaneamente e necessità di alte prestazioni, sia per il lavoro da casa che per l’intrattenimento.

Vantaggi dell’offerta

L’offerta fibra di Iliad non è solo competitiva in termini di velocità e tecnologia, ma anche per il suo costo. Gli utenti mobili Iliad che già usufruiscono di un piano tariffario pari o superiore a 9,99€ al mese possono ottenere la fibra a soli 21,99€ al mese, anziché 25,99€, una tariffa bloccata “per sempre”. Questo sconto si applica anche ai nuovi clienti che decidono di combinare l’offerta mobile con quella della fibra.

Inoltre, il router Iliadbox è dotato di funzionalità avanzate come un pulsante ON/OFF per spegnere il router senza staccare la spina e una modalità Sleeping che aiuta a ridurre il consumo di energia elettrica. Per chi ha esigenze particolari, Iliad offre anche opzioni aggiuntive come l’estensore Wi-Fi e la protezione dati tramite McAfee Multi Access, disponibili a un piccolo costo aggiuntivo.

Uno degli aspetti che rendono Iliad attraente per i consumatori è la trasparenza: l’offerta non prevede vincoli o costi nascosti, e il processo di attivazione è semplice e veloce, con il supporto di un tecnico che porta Iliadbox direttamente a casa del cliente. Per conoscere l’offerta completa di Iliad clicca qui.