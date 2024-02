Niente più CARIE con lo spazzolino elettrico Oral-B scontato di 110 EURO

Lo sconto di oggi è uno di quelli più attesi visto che riguarda lo spazzolino più acquistato degli ultimi mesi. L’Oral-B iO 4N arriva in promo su Amazon e lo fa con un prezzo mai visto prima d’ora.

Chi vuole lavare i propri denti in maniera impeccabile salvaguardando le gengive e avendo anche qualche accessorio a disposizione, può rifarsi a questo prodotto che è davvero performante. Complice lo sconto del 43% dell’offerta a tempo di Amazon, il prezzo scende a 89,99 € con due anni di garanzia disponibili e con spedizioni in un giorno.

Lo spazzolino Oral-B iO 4N ha sensori e 4 modalità di spazzolamento

Sfrutta oggi il grande sconto di Amazon per acquistare uno spazzolino elettrico ricaricabile come l’iO 4N di Oral-B. In una sola settimana le gengive diventano più sane e avviene una rimozione della placca pari al 100% in più rispetto al solito.

Si possono monitorare le proprie abitudini grazie all’applicazione con la quale lo spazzolino si collega. Sono poi ben 4 le modalità di spazzolamento disponibili, utili per ogni tipo di utente che se ne serve.

Alzarsi al mattino e utilizzare questo spazzolino fornisce certamente un altro tipo di input alla giornata. Ogni utente saprà di aver lavato correttamente i denti e soprattutto di averlo fatto in maniera rapida. Diminuiranno dunque i tempi di lavaggio e anche le preoccupazioni. Oggi su Amazon uno sconto pazzesco del 43%, frutto dell’offerta a tempo lanciata appositamente. Bastano infatti 89,99 € per acquistare un prodotto molto ricercato e che nei grandi magazzini costa almeno 40 € in più.

Sarà a casa vostra in 24 ore e ci saranno due anni di garanzia ad evitare qualsiasi tipo di problematica futura.

