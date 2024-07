Niente più truffe con questa prepagata comoda e sicura

Nel mondo delle carte prepagate, finalmente arriva una boccata d’aria fresca: la prepagata comoda e sicura, alias HYPE. Parliamo di una carta conto con IBAN, per chi ama la sicurezza. HYPE promette non solo di essere comoda, ma anche la tua nuova migliore amica nel gestire i soldi senza dover pagare commissioni.

Conto versatile e completo, con prepagata comoda e sicura

HYPE consente di fare bonifici, ricevere accrediti e gestire il tuo denaro comodamente da casa tua. Tutto in pochi clic. Parliamo di ricariche e prelievi senza commissioni. Girovagando per il mondo non dovrai nemmeno preoccuparti di cercare un bancomat che non ti prosciughi il conto.

HYPE consente anche di monitorare tutte le spese in tempo reale. Non parliamo solo di sapere quando hai sforato cenando al ristorante, ma anche di impostare obiettivi di risparmio. Insomma, una sorta di personal trainer finanziario sempre a portata di mano.

Vogliamo parlare di cashback? Ogni acquisto effettuato tramite l’app ti permette di guadagnare e organizzare promozioni con BuyOn. Chi ama le amicizie fruttuose può ottenere fino a 30€ in Gift Card per ogni amico che invita su HYPE. Con il codice promo “CIAOHYPER”, e spendendo almeno 50€ nei primi 30 giorni, puoi ricevere fino a 25€ di bonus.

HYPE offre tre modelli di conto, per accontentare tutti:

HYPE : gratis, con carta virtuale e cashback;

: gratis, con carta virtuale e cashback; HYPE Next : 2,90€ al mese , include una carta di debito Visa ;

: , include una ; HYPE Premium: 9,90€ al mese, con carta World Elite Mastercard e assistenza prioritaria.

La sicurezza fa sempre rima con affidabilità. Con HYPE Premium, puoi beneficiare di assicurazioni su viaggi e acquisti. Offre anche prestiti fino a 50.000€, polizze per acquisti e elettrodomestici e il “Credit Boost” per ottenere prestiti istantanei fino a 2000€ direttamente dall’app. Più comodo di così! Cosa aspetti? Richiedi subito la tua prepagata comoda e sicura.