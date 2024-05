Nintendo Switch con Switch Sports incluso: prezzo FANTASTICO

Il successo di Nintendo Switch, oltre che per i giochi in esclusiva, è dovuto alla sua “natura”. È infatti una console che combina le funzionalità di una piattaforma casalinga con la praticità di un dispositivo portatile. Considerato ciò, il divertimento è assicurato ovunque, in casa e fuori. Oggi il bundle che include la versione base della console e i divertentissimi giochi sportivi di Nintendo Switch Sports (la fascia è inclusa) è proposto in offerta a soli 244,99 euro su eBay, spedizione compresa.

L’articolo è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con il 99,8% di feedback positivi e oltre 128.000 recensioni.

Con Nintendo Switch il divertimento è assicurato: il bundle con i giochi sportivi è al minimo storico su eBay

La Switch si compone di tre elementi principali: la console, i due Joy-Con removibili e la base/supporto per la ricarica e il collegamento al televisore. La console del colosso giapponese vanta uno schermo LCD da 6,2 pollici touch, i controller si adattano ai vari stili di gioco e possono anche essere usati singolarmente. La base di ricarica, come già anticipato, serve a caricare la console ma anche a collegare la stessa al televisore per giocare su uno schermo decisamente più ampio (la risoluzione massima è 1080p).

La vera forza di Nintendo Switch è ovviamente la sua versatilità. La console può essere infatti utilizzata in tre diverse modalità:

Modalità TV (collegando il dispositivo alla base e al televisore)

(collegando il dispositivo alla base e al televisore) Modalità portatile (agganciando i due Joy-Con)

(agganciando i due Joy-Con) Modalità da tavolo (posizionando la console su una superficie piana e utilizzando i controller separatamente per giocare con altre persone)

Nintendo Switch spalanca le porte a tantissimi videogiochi delle saghe più amate, come Pokémon, Animal Crossing, Super Mario e The Legend of Zelda, e consente anche di giocare online. A proposito di giochi, il bundle in questione include anche Nintendo Switch Sports, che permette di giocare a calcio, tennis, pallavolo, bowling e non solo.