Tra le console portatili per eccellenza c’è la Nintendo Switch OLED con display da 7 pollici, uno stand regolabile più ampio e maggiore spazio d’archiviazione. Oggi il gioiellino del colosso giapponese è acquistabile a meno di 290 euro su eBay, con spedizione rapida (circa 2 giorni) e gratuita. La console è venduta da neophoniastore, venditore professionale con 99,5% di feedback positivi.

Nintendo Switch OLED in offerta su eBay: la versione in Bianco e Nero costa meno di 290€

Rispetto alla sorella minore, la novità più importante è senza dubbio il più ampio display OLED da 7 pollici. Grazie a questa tecnologia (utilizzata anche su numerosi smartphone, tablet e notebook), i colori sono più vividi e il contrasto è più elevato. Ciò si traduce in esperienze di maggior qualità, certamente più coinvolgenti ed immersive.

Sul retro della Nintendo Switch OLED è presente uno stand regolabile (più ampio del 60% rispetto al modello originale), utile per posizionare la console su una superficie piana ad angolazioni diverse.

Nell’elenco degli aggiornamenti figurano anche la porta LAN cablata (per una connessione più stabile), maggior spazio d’archiviazione (64GB, il doppio rispetto al modello precedente) e altoparlanti stereo più potenti.

Insomma, il modello OLED migliora quanto già ottimo fatto dalla console originale e porta il divertimento ad un livello superiore. A proposito di divertimento, il catalogo di videogiochi è davvero molto ampio e vanta titoli in esclusiva come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e i più recenti capitoli della saga dei Pokémon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.