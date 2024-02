Doppio sconto, maxi risparmio, gigantesco affare. Oggi è il giorno perfetto per fare tua la console portatile più apprezzata dagli appassionati di videogiochi, Nintendo Switch OLED. La piattaforma del colosso giapponese oggi costa solo 284 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto complessivo di 65,99 euro proposto su eBay. Per il massimo risparmio, ricorda di inserire il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento.

Non fartela sfuggire, perché – stando alle ultimi voci di corridoio – per la versione di nuova generazione c’è attendere più del previsto.

Con Nintendo Switch OLED ti diverti ovunque, a casa e fuori: approfitta del doppio sconto eBay

La console portatile della società di Kyoto è pensata per consentirti di giocare praticamente ovunque, anche (e soprattutto) fuori casa. La Switch è dotata di un display OLED da 7 pollici con colori intensi e contrasto elevato, e di uno supporto posteriore regolabile ancora più largo, così puoi impostare a tuo piacimento l’angolo di visualizzazione che preferisci quando la posizioni su una superfice piana.

Per giocare hai due modalità. La prima è probabilmente la più comune: inserisci i due controller Joy-Con ai lati della Nintendo Switch e lanciati in avventure mozzafiato e in divertentissimi titoli come Animal Crossing New Horizon, Super Smarsh Bros. Ultimate e Super Mario Odyssey per citarne alcuni.

In alternativa, se sei casa, puoi collegare la console al televisore sfruttando l’apposita base (inclusa) dotata di due porte USB, una porta HDMI e una nuova porta LAN. Sì, è tutto quello di cui hai bisogno per partite stabili e al massimo delle prestazioni.

Con la console di Nintendo il divertimento è assicurato, da soli e in compagnia. E poi il prezzo oggi è davvero intrigante: per completare l’acquisto a 284€ (spedizione compresa) devi inserire manualmente il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. È valido fino al 25 febbraio, ma le unità disponibili sono poche, quindi meglio sbrigarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.