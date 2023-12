Nintendo Switch OLED su eBay con 60 € di sconto, è garanzia Italia

Chi ama il mondo dei videogiochi non può assolutamente passare oltre la grande offerta che si presenta oggi su eBay. Il sito e-commerce mette di fronte ad una scelta tutti gli utenti: continuare ad ignorare un nuovo modo di concepire il gaming o comprare questa Nintendo Switch OLED da 64 GB.

Le specifiche di questo prodotto sono davvero eccezionali e il design risulta davvero futuristico. Si tratta di una consolle da poter portare con sé in ogni evenienza, acquistandola peraltro con un prezzo di vendita nettamente più basso del solito. Su eBay la Nintendo Switch OLED arriva oggi con uno sconto del 17%, per un totale di soli 289,99 €. Se siete ansiosi di riceverla a casa, state tranquilli: basteranno solo due giorni.

La Nintendo Switch OLED e le sue specifiche tecniche

La Nintendo Switch OLED è il massimo per chi ama giocare in mobilità o a casa propria. Si tratta della nuova versione di quella consolle che anni fa sconvolse tutti, la quale oggi arriva con uno schermo bellissimo da 7″ di ampiezza e tecnologia, appunto, OLED. I colori saranno esaltati alla grande, soprattutto quando si tratterà dei neri. Sarà l’elevato contrasto a garantire l’esperienza di gioco migliore per tutti coloro che amano tale mondo.

Ogni volta che si userà questa Nintendo Switch, i giochi sembreranno quasi prendere vita, ovviamente grazie al display e all’ottimizzazione degli sviluppatori. L’angolo di visualizzazione preferito potrà essere scelto in modalità da tavolo, condividendo magari la sessione di gioco con un altro gamer. All’interno della scatola trovate ovviamente anche la base per la consolle.

Per acquistare il prodotto basta recarsi su eBay e aggiungerlo al carrello con il suo sconto del 17% per un prezzo finale di 289,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.