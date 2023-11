Non perdere l'occasione: richiedi la Carta Oro Amex e risparmia 400€

Se stai cercando una carta di credito che unisca l’eleganza di American Express a vantaggi esclusivi, la Carta Oro Amex è la scelta perfetta.

Solo fino al 23 novembre 2023, potrai godere di uno sconto eccezionale di 400€ semplicemente richiedendo la carta e facendo una spesa di almeno 8000€ nei 12 mesi successivi all’attivazione.

I vantaggi imperdibili della carta di credito Amex Carta Oro

Carta Oro Amex offre una serie di privilegi unici, tra cui assicurazioni per viaggi e imprevisti, voucher per voli e hotel, sconti esclusivi su biglietti per concerti e molto altro ancora.

Per quanto riguarda i dettagli della carta, il canone è gratuito per il primo anno se attivato online, successivamente passa a 20€ al mese.

Il TAN/TAEG è del 14%/24,19%, con una linea di credito personalizzata fino a 15000€. Il pagamento è flessibile, permettendoti di scegliere se saldare l’importo o optare per il pagamento a rate.

Inoltre, con il Programma Club Membership Rewards, accumulerai 1 punto per ogni euro speso, i quali potranno essere successivamente riscattati per ulteriori sconti sugli acquisti o premi dal catalogo di American Express.

Carta Oro Amex offre anche 50€ all’anno per voucher viaggi, 149€ per il Priority Pass, che fornisce due accessi gratuiti all’anno a oltre 1200 salotti VIP in tutto il mondo, e un’assicurazione World Travel Assist che copre fino a 3000€ per spese mediche, anche all’estero.

Per garantirti tranquillità, la carta è dotata degli standard di sicurezza più elevati, offrendo protezione antifrode e sostituzione gratuita in caso di utilizzo illecito, furto o smarrimento. Inoltre, gli acquisti sono tutelati fino a 90 giorni e 2600€ per furto o danneggiamento del bene.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità. Richiedi Carta Oro Amex oggi stesso e inizia a godere di vantaggi esclusivi e risparmi eccezionali.

