Non si può fare a meno di Office: ecco tutte le offerte su Amazon

Per la produttività in generale (lavoro, studio e così via) è davvero impossibile fare a meno della suite di Office. Word, Excel e via dicendo sono software completi e versatili, che hanno però il loro costo. Per questo motivo, è assolutamente consigliabile approfittare degli sconti proposti oggi su Amazon, anche su bundle che includono software aggiuntivi come Norton 360 Deluxe.

Microsoft Office: le offerte attive in questo momento su Amazon

Microsoft 365 con Norton 360 Deluxe

Cosa include:

Microsoft 365 Family: abbonamento 15 mesi, fino a 6 persone

Antivirus Norton 360 Deluxe: abbonamento 15 mesi, fino a 5 dispositivi

Microsoft 365 Personal

Cosa include:

Abbonamento di 12 mesi a Microsoft 365 per una persona

Office 2021 Home and Student

Cosa include:

Applicazioni Office: una licenza d’uso per uso personale, solo per un dispositivo Windows o macOS

Microsoft 365 Family

Cosa include:

27 mesi di abbonamento a Microsoft 365 Family (Word, Excel, Power Point, Defender, One Note, Outlook), fino a 6 persone

Microsoft 365 Family con McAfee Total Protection

Cosa include:

15 mesi di abbonamento a Microsoft 365 Family (fino a 6 persone) e 12 mesi di McAfee Total Protection (fino a 6 dispositivi)

