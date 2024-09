NordVPN: 71% di sconto, 3 mesi gratis e un buono di 6 mesi da regalare

Continua la grande offerta di NordVPN, la rete virtuale privata più conosciuta e venduta al mondo: se ti abboni al piano di 2 anni puoi avere infatti subito il 71% di sconto sul prezzo finale, con 3 mesi extra totalmente gratuiti e addirittura un buono di 6 mesi da regalare o usare come vuoi.

Perché dovresti usare NordVPN

NordVPN è la soluzione che cerchi per navigare su internet in totale libertà senza temere che i tuoi dati vengano spiati o persino rubati da occhi indiscreti e soprattutto per navigare alla massima velocità.

Con NordVPN, infatti, non ci sono limiti di larghezza di banda e puoi godere sempre della migliore velocità di connessione per il tipo di attività che preferisci: gaming online, streaming o semplice lavoro su contenuti complessi. Facile da usare, una volta installata scoprirai che ti basterà cliccare su “Connessione rapida” per iniziare subito e sarai automaticamente connesso al server migliore per te.

La sicurezza online viene garantita dalla crittografia avanzata A-256, una delle migliori tecnologie disponibili, che protegge i tuoi dati anche quando ti colleghi a reti Wi-Fi pubbliche. Niente paura: potrai finalmente navigare in in totale tranquillità, sapendo che nessuno potrà accedere alle tue informazioni. E a questo aggiungi la funzione Threat Protection, che scansiona i tuoi download alla ricerca di minacce, blocca i tracker pubblicitari e nasconde gli annunci invasivi.

Tutto questo è permesso anche dalla rigida politica di no-log: NordVPN, infatti, non registra né memorizza nessuna delle tue attività online, garantendoti davvero una privacy totale.

Non aspettare oltre: approfitta di questa offerta eccezionale, puoi avere il 71% di sconto, 3 mesi extra gratis e un buono da 6 mesi da regalare o usare come vuoi.