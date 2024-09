NordVPN diventa Ultimate: -73% per il nuovo piano con l'assicurazione

Sicuramente già conoscerai NordVPN, uno tra i principali servizi di rete virtuale privata del web. Ora è disponibile un nuovo piano biennale: si tratta di Ultimate, che garantisce protezione completa e a tutto tondo grazie agli strumenti avanzati inclusi nel prezzo dell’abbonamento, che puoi sottoscrivere in via promozionale con uno sconto del 73%. In più, otterrai anche 3 mesi extra senza costi e la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Funzionalità e strumenti esclusivi, solo per te

Perché scegliere NordVPN Ultimate? A fare la differenza sono le funzionalità incluse: ottieni così tutto ciò che ti serve per la tua sicurezza online, in un unico abbonamento. Parliamo di:

Threat Protection Pro : blocca siti pericolosi e malware, tenendo lontano ogni minaccia dalla tua navigazione di tutti i giorni;

: blocca siti pericolosi e malware, tenendo lontano ogni minaccia dalla tua navigazione di tutti i giorni; NordPass : un gestore di password avanzato che protegge tutte le tue credenziali d’accesso, rendendole accessibili solo a te;

: un gestore di password avanzato che protegge tutte le tue credenziali d’accesso, rendendole accessibili solo a te; NordLocker : 1 TB di spazio di archiviazione crittografato per mantenere al sicuro i tuoi file e documenti più importanti;

: 1 TB di spazio di archiviazione crittografato per mantenere al sicuro i tuoi file e documenti più importanti; Assicurazione Cyber: protezione contro truffe online e frodi negli acquisti, con la possibilità di recuperare le perdite economiche in caso di attacchi informatici o truffe.

Navigare online senza una VPN affidabile espone le tue informazioni personali a rischi. Con NordVPN, la tua connessione internet sarà protetta, perché cripta i tuoi dati e nasconde il tuo indirizzo IP agli occhi di terzi. Grazie alla rigida politica di no-log, puoi essere certo che nessuno traccerà le tue attività online.

Con NordVPN puoi accedere a una vasta rete di server VPN ultraveloci – oltre 6400 quelli disponibili – distribuiti in 111 Paesi al mondo. Ciò ti permette non solo di avere sempre accesso a una connessione stabile e senza limiti di velocità o larghezza di banda, ma anche di sfruttare questi server con localizzazioni estere per aggirare blocchi geografici, ad esempio nelle piattaforme streaming.

Attivare il piano Ultimate è semplicissimo: scegli il piano biennale, approfitta dello sconto e in pochi clic sarai pronto a navigare. Con la connessione rapida, potrai collegarti automaticamente al miglior server disponibile, senza la necessità di configurazioni complesse. Sottoscrivi NordVPN Ultimate online, risparmia il 73% sul prezzo di listino e ricevi 3 mesi di abbonamento extra, tutte le funzionalità all-inclusive e una garanzia di rimborso entro 30 giorni.