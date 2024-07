NordVPN è in offerta a luglio 2024: fino al -72% per la migliore VPN

NordVPN inizia il mese di luglio 2024 con una nuova offerta davvero interessante: la migliore VPN sul mercato, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano Base con VPN illimitata utilizzabile su 10 dispositivi, anche in contemporanea.

In alternativa, è possibile accedere ad altri piani, come il piano Ultimate (che aggiunge 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware), ora disponibile con prezzo scontato di 6,89 euro al mese. Per tutte le versioni di NordVPN, c’è un coupon omaggio per ottenere Giga gratis con le eSIM internazionali di Saily (fino a 20 GB per navigare all’estero).

Le offerte descritte riguardano il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta, quindi, di una soluzione efficace per provare il servizio senza pensieri. Complessivamente, l’offerta garantisce uno sconto fino al 72%.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di NordVPN da cui è possibile attivare la versione desiderata.

NordVPN è in offerta: cosa prevede la promo

Con NordVPN è possibile attivare una VPN illimitata con:

crittografia del traffico dati e politica no log per una connessione senza tracciamento

del traffico dati e per una connessione senza tracciamento oltre 5.000 server sparsi in oltre 100 Paesi per poter aggirare facilmente i blocchi geografici online

per poter aggirare facilmente i blocchi geografici online una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi, anche in contemporanea

Come sottolineato in precedenza, scegliendo il piano biennale è possibile attivare NordVPN:

al prezzo scontato di 3,39 euro al mese con la versione base

con la versione base al prezzo scontato di 6,89 euro al mese con la versione Ultimate

Per tutte le offerte proposte c’è un coupon per avere Giga gratis per l’estero con le eSIM di Saily, fino a 20 GB gratuiti. C’è sempre, inoltre, una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione della promozione. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.