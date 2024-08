NordVPN è in offerta: a questo prezzo è la VPN da attivare oggi (-73%)

NordVPN è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN. Il servizio, infatti, è utilizzabile senza limiti e con un prezzo ridotto, grazie alla promozione in corso in questo momento. Sfruttando la nuova offerta, infatti, la VPN è ora attivabile con un prezzo scontato a 3,09 euro al mese e un risparmio del 73%.

L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra. Di conseguenza, ci sono 27 mesi di abbonamento senza limiti. In più, chi sceglie l’offerta di NordVPN disponibile oggi può sfruttare una garanzia di rimborso entro 30 giorni e riceverà anche 6 mesi da regalare a un amico.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è in offerta: ecco cosa include

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata, con la protezione della crittografia e una politica no log. In questo modo, è possibile accedere a Internet senza tracciamento e mettendo al sicuro i propri dati. Il servizio, inoltre, mette a disposizione dell’utente un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo.

In questo modo, è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese, evitando le censure e i blocchi geografici. Da notare, inoltre, che la VPN è utilizzabile su 10 dispositivi (anche in contemporanea) con un solo account, permettendo l’utilizzo condiviso del servizio tra più utenti.

Con l’offerta in corso, NordVPN ora ha un costo di 3,09 euro al mese. La promo, come detto in precedenza, è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per l’utilizzo del servizio per un totale di 27 mesi, senza limitazioni. C’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Le offerte prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

