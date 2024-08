NordVPN è sempre più conveniente: -73% con la nuova offerta

NordVPN è, sempre di più, la VPN giusta da attivare oggi. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, il servizio è ora scontato del 73%. Scegliendo il piano di 2 anni è possibile ridurre il costo della VPN fino a 3,09 euro al mese con anche 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo senza limiti della rete VPN.

Da notare, inoltre, che, per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono 6 mesi gratis da regalare a un amico.

NordVPN: ora il prezzo è giusto

Scegliere NordVPN diventa sempre più conveniente. Il servizio per utilizzare una VPN illimitata mette a disposizione dei suoi utenti:

la crittografia del traffico dati e una politica no log , in modo da rendere sicure anche le connessioni pubbliche, sempre senza mai raccogliere i dati relativi alla navigazione dell’utente

del traffico dati e una , in modo da rendere sicure anche le connessioni pubbliche, sempre senza mai raccogliere i dati relativi alla navigazione dell’utente un n etwork di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per ottenere facilmente l’indirizzo IP di un altro Paese e evitare blocchi geografici all’accesso a siti web e altri servizi online

sparsi in tutto il mondo, per ottenere facilmente l’indirizzo IP di un altro Paese e evitare blocchi geografici all’accesso a siti web e altri servizi online una connessione sempre senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi per account , anche in contemporanea

, anche in contemporanea l’accesso a servizi aggiuntivi come il password manager, il sistema anti-malware e 1 TB in cloud puntando sui piani Plus e Ultimate

NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un utilizzo della rete VPN per ben 27 mesi. L’offerta in questione è accessibile direttamente tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti che scelgono NordVPN ci sono 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso integrale.