NordVPN festeggia il compleanno con sconti fino al 67%

NordVPN sta proponendo un’offerta davvero strepitosa. Una promozione per il suo compleanno che ti farà risparmiare sulla protezione della tua privacy mentre sei online.

Con i piani NordVPN proteggere la tua vita digitale non solo è semplice ma anche conveniente.

NordVPN ti protegge e ti regala 3 mesi di servizio

Pensa a NordVPN come a un invisibile scudo digitale che tutela la tua presenza online, celando le tue tracce e proteggendoti da minacce esterne. Questo servizio top non solo cripta il tuo traffico internet con standard di sicurezza di livello militare, ma ti consente anche di godere di una connessione internet veloce e stabile, senza compromessi sulla privacy o sulla qualità della navigazione.

In occasione del suo compleanno, NordVPN vuole festeggiare in grande, offrendoti la possibilità di abbonarti con uno sconto fino al 67% su un piano biennale. Ma non è tutto: scegliendo uno dei piani biennali, Standard, Plus, Completo o Ultra, non solo garantirai la tua sicurezza online per i prossimi due anni a un prezzo imbattibile, ma riceverai anche 3 mesi gratuiti da regalare a chi vuoi tu. È l’opportunità perfetta per estendere la protezione e la cura che hai per la tua privacy a familiari e amici.

Ogni piano offre vantaggi unici, adattandosi perfettamente alle diverse esigenze di sicurezza, privacy e accessibilità:

Standard : l’essenziale per chi cerca una protezione affidabile e una navigazione sicura a 3,99€/mese.

: l’essenziale per chi cerca una protezione affidabile e una navigazione sicura a 3,99€/mese. Plus : aggiunge ulteriori strati di sicurezza e funzionalità per chi desidera più controllo a 4,99€/mese.

: aggiunge ulteriori strati di sicurezza e funzionalità per chi desidera più controllo a 4,99€/mese. Completo : per gli utenti più esigenti, che cercano una soluzione completa per la sicurezza digitale anche con 10 TB di spazio cloud a 5,99€/mese.

: per gli utenti più esigenti, che cercano una soluzione completa per la sicurezza digitale anche con 10 TB di spazio cloud a 5,99€/mese. Ultra: l’opzione più avanzata, per chi non vuole compromessi in termini di sicurezza e prestazioni a 7,99€/mese.

Con queste caratteristiche e approfittando degli sconti, non perdere l’occasione di tutelare la tua esperienza online grazie a NordVPN. Questa offerta di compleanno non solo ti permette di navigare con tranquillità, sapendo che i tuoi dati sono protetti, ma ti dà anche la possibilità di condividere il dono della sicurezza con chi ti sta a cuore. Scegli il piano biennale che più si adatta a te e proteggi la tua privacy con NordVPN.