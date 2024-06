NordVPN: il piano di due anni in sconto del 71% + 3 mesi extra

NordVPN, punto di riferimento nel settore, ha rilanciato una nuova offerta sui piani di due anni, con sconti fino al 71% e prezzi a partire da 3,69 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo. La nuova promozione, valida a tempo limitato, prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Protezione della privacy e della sicurezza online: due elementi indispensabili in una società come la nostra, connessa 24 ore su 24, entrambi garantiti da una navigazione online in completo anonimato. Nel corso degli anni NordVPN si è distinta da altri servizi analoghi non solo per la velocità record della connessione, ma anche per le tante funzionalità di sicurezza extra incluse nel suo piano, tra cui Meshnet e Threat Protection.

NordVPN: sconti fino al 71% e prezzi a partire da 3,69 euro al mese per due anni

Tutti i piani NordVPN includono gratuitamente il servizio proprietario Meshnet, grazie al quale è possibile collaborare con altri colleghi di lavoro in modo sicuro, qualunque sia la loro posizione, oltre che condividere file e altri documenti importanti ovunque ci troviamo. Allo stesso modo, Meshnet offre una rete privata sicura per poter affrontare intense sessioni di gaming in multiplayer, senza doversi più preoccupare delle limitazioni di banda del proprio provider Internet né di eventuali attacchi DDoS.

Un altro punto di forza di NordVPN è Threat Protection, la funzione proprietaria che aggiunge un livello di sicurezza extra per gli utenti. Grazie all’opzione Threat Protection è possibile navigare in Internet senza pubblicità né web tracker, per un’esperienza d’uso nettamente migliore.

L’ultima promozione consente di attivare il piano di due anni di NordVPN in offerta a partire da 3,69 euro al mese per due anni. In più è possibile ottenere tre mesi extra in regalo, per un totale dunque di 27 mesi.