NordVPN: la nuova offerta regala fino a 20 GB di dati eSIM

È online la nuova offerta di NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN: fino al 72% di sconto sui piani della durata di due anni più Giga di dati eSIM gratis per l’app Saily, il servizio di eSIM internazionale sviluppato dagli stessi creatori di NordVPN.

La promozione scade alla mezzanotte di oggi e prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni. Dunque, nel caso si dovesse cambiare idea, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Offerta NordVPN: fino al 72% di sconto + Giga di dati eSIM gratis

Per aumentare la propria sicurezza e privacy online, la VPN di NordVPN è uno degli strumenti più efficaci oggi disponibili sul mercato. Dall’utilizzo del protocollo proprietario NordLinx, basato su WireGuard, alla politica no log, oltre alla velocità di connessione da record: questi i suoi principali punti di forza, che certificano il suo status di migliore VPN in Italia e all’estero.

Ad inizio anno Nord Security, l’azienda che sta dietro a NordVPN, ha lanciato il servizio eSIM Saily, con l’obiettivo di facilitare la connettività durante una vacanza all’estero, sia dal punto di vista dell’accesso a Internet sia per le tariffe più economiche rispetto alla concorrenza.

La nuova offerta lanciata da NordVPN rappresenta la scelta ideale per chi ha in programma una vacanza all’estero. Da una parte, infatti, consente di ottenere una sicurezza e una privacy completa da qualunque posizione, dall’altra aiuta ad abbattere i costi del roaming semplificando l’accesso alla rete Internet a prezzi concorrenziali.

Per accedere all’ultima promozione è sufficiente collegarsi a questa pagina di NordVPN. I prezzi dei piani di due anni della VPN partono da 3,39 euro al mese, mentre i Giga di dati eSIM in regalo cambiano in base al piano selezionato: 1 GB per il piano Base, 3 GB per il piano Plus, 20 GB per il piano Ultimate.