NordVPN: la nuova offerta speciale con un buono di 6 mesi

C’è una nuova offerta speciale in casa NordVPN, il servizio di rete virtuale privata punto di riferimento del settore. Grazie all’ultima promozione è possibile beneficiare di uno sconto fino al 71% sui piani di due anni, tre mesi di servizio extra gratis e un buono di 6 mesi da regalare a una persona cara.

La promo è valida da oggi e fino all’11 settembre. In questo modo, è possibile condividere le funzionalità di sicurezza e privacy con un proprio amico o parente, tenendo conto che con un unico abbonamento è possibile usare NordVPN su un massimo di dieci dispositivi in contemporanea.

La nuova offerta speciale di NordVPN

In questi anni NordVPN è riuscita a guadagnarsi lo status di migliore VPN del settore grazie non solo a una velocità di connessione superiore alla media, ma anche alle molteplici funzionalità pensate per la sicurezza e la privacy di ogni utente. Tra queste si annovera Threat Protection Pro, opzione esclusiva del servizio di Nord Security.

Threat Protection Pro protegge gli utenti da eventuali malware presenti nei file o programmi scaricati da Internet, oltre a bloccare i web tracker e la pubblicità invasiva. L’obiettivo è quello di rendere la navigazione più sicura e di offrire un’esperienza web privata.

Vantaggi che con la nuova offerta possono essere condivisi con un’altra persona, grazie al buono di 6 mesi completo di tutto. Una volta selezionato il piano di due anni tra quelli disponibili, nell’arco delle 24 ore successive si riceverà il buono gratuito, valido sia per i nuovi che vecchi utenti.

Per beneficiare dell’offerta è sufficiente collegarsi su questa pagina di NordVPN: i prezzi partono da 3,59 euro al mese per 24 mesi, con una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.