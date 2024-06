NordVPN lancia la nuova promo dell'estate con sconti fino al 69%

NordVPN, servizio di riferimento nel settore delle reti virtuali private, ha da poco lanciato la nuova promo dell’estate. L’offerta propone fino al 69% di sconto sui piani di due anni, più Giga di dati eSIM per l’app Saily gratis.

Lanciato ad inizio anno, Saily è il servizio di eSIM internazionale sviluppato da Nord Security per facilitare l’accesso alla connettività Internet ovunque ci si trovi, con tariffe chiare e convenienti. A seconda del piano NordVPN che si sceglie, si possono ricevere fino a 20 GB gratis.

NordVPN: i dettagli della nuova promo estiva

Alla luce della nuova promozione in corso, ecco i prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN:

Base : 3,99 euro al mese per 24 mesi (+ 1 GB di dati eSIM in regalo)

: 3,99 euro al mese per 24 mesi (+ 1 GB di dati eSIM in regalo) Plus : 4,99 euro al mese per 24 mesi (+ 3 GB di dati eSIM in regalo)

: 4,99 euro al mese per 24 mesi (+ 3 GB di dati eSIM in regalo) Ultimate: 7,49 euro al mese per 24 mesi (+ 20 GB di dati eSIM in regalo)

Il piano Base offre il servizio VPN di NordVPN su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, insieme a 1 GB gratis di dati eSIM per l’app Saily. Giga che diventano 3 se si opta per il piano Plus, che rispetto all’account Base aggiunge anche l’opzione Threat Protection e un robusto password manager. Per un’esperienza completa c’è infine Ultimate, che include una doppia assicurazione fino a 5.000 euro come risarcimento per eventuali frodi online e truffe informatiche, oltre a 20 GB di dati eSIM per il servizio di eSIM internazionale Saily.

Puoi aderire alla promozione estiva di NordVPN collegandoti su questa pagina del sito ufficiale. Confermiamo, infine, che su qualunque piano selezionato è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni.