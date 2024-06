NordVPN lancia la promo estiva con sconti fino al 69% e Giga per eSIM

VPN sicura e veloce, più Giga di dati eSIM per viaggiare all’estero senza problemi di connettività e a prezzi concorrenziali: questa, in sintesi, la promo estiva di NordVPN, che propone sconti fino al 69% più Giga gratis per l’app Saily, il nuovo servizio di eSIM internazionale.

Grazie all’offerta in corso, i piani di due anni di NordVPN sono in promo a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più la possibilità di ottenere fino a 20 Giga gratis di eSIM per il servizio Saily. E se l’app non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre ricorrere alla garanzia di rimborso di 30 giorni.

La promo estiva di NordVPN

Ecco, nel dettaglio, la nuova promo estiva di NordVPN, valida su tutti i piani della durata di due anni:

Base : 3,99 euro al mese per due anni + 1 Giga di dati eSIM per l’app Saily (51% di sconto)

: 3,99 euro al mese per due anni + 1 Giga di dati eSIM per l’app Saily (51% di sconto) Plus : 4,99 euro al mese per due anni + 3 Giga di dati eSIM per l’app Saily (64% di sconto)

: 4,99 euro al mese per due anni + 3 Giga di dati eSIM per l’app Saily (64% di sconto) Ultimate: 7,49 euro al mese per due anni + 20 Giga gratis di dati eSIM per l’app Saily (69% di sconto)

Con il piano Base ci si assicura la VPN alla massima velocità di NordVPN, grazie alla quale è possibile guardare al meglio i contenuti in streaming, tra cui dirette di grandi eventi sportivi. Plus va ad aggiungere l’opzione Threat Protection, che offre una maggiore sicurezza e privacy grazie al blocco dei web tracker e della pubblicità invasiva. Infine c’è il piano Ultimate, con cui si guadagna un’assicurazione sulle truffe informatiche (fino a 5.000 euro di rimborso) e le frodi per acquisti online (fino a 5.000 euro di rimborso).

Per beneficiare dell’offerta in corso, è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale NordVPN.