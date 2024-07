NordVPN: nuova offerta estiva con sconti fino al 69%

In questi giorni NordVPN, il servizio di rete virtuale privata dell’azienda Nord Security, è protagonista di una nuova offerta estiva. Grazie alla promozione in corso, i piani di due anni sono in sconto fino al 69%, con in più Giga gratis per navigare all’estero senza incappare nei costi di roaming.

NordVPN si distingue dagli altri servizi concorrenti per l’ottima velocità di connessione dei suoi server VPN e le tante funzionalità extra sia per la sicurezza dei dispositivi che la privacy dei suoi utenti. Uno dei suoi fiori all’occhiello è Threat Protection, che consente di ottenere una protezione da malware, web tracker e pubblicità invasiva sui siti web.

NordVPN: i piani di due anni in sconto fino al 69%

Il piano più economico è Base, in promozione a 3,99 euro al mese invece di 8,29 per effetto del 51% di sconto. La promo estiva prevede inoltre 1 GB di dati eSIM in regalo.

Il secondo piano è quello Plus, in vendita al prezzo scontato di 4,99 euro al mese grazie al 64% di sconto applicato dall’offerta estiva. La funzionalità Threat Protection Pro, più il password manager e il monitoraggio del Dark Web sono le opzioni extra che l’account Plus offre in più rispetto al piano Base.

C’è infine il piano Ultimate, in offerta a 7,49 euro al mese per 24 mesi grazie al maxi sconto del 69%. Se per l’account Plus i Giga per navigare all’estero con l’app Saily erano 3, qui raggiunge la quantità di 20 GB. In più vi è 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata, più una doppia assicurazione (denominata Cyber) che offre una copertura di 5.000 euro contro le frodi per gli acquisti online e le truffe informatiche.

Puoi beneficiare dell’offerta in corso su questa pagina dedicata del sito NordVPN, con la garanzia di rimborso di 30 giorni.