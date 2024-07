NordVPN: offerta estate al top con 69% di sconto e Giga Saily gratis

NordVPN, una delle migliori VPN disponibili sul mercato, rilancia l’offerta dell’estate, con sconti fino al 69% sui piani di due anni e Giga gratis per il servizio di eSIM internazionale Saily. Quest’ultima è un’app eSIM rivolta ai viaggiatori che desiderano una connessione semplice e sicura all’estero, con piani dati flessibili in oltre 150 Paesi e annullamento dei costi di roaming.

L’utilizzo di NordVPN consente invece di godere di una connessione Internet privata e sicura, evitare i siti web pericolosi, bloccare i tracker web e monitorare le eventuali fughe di dati. Tutto questo in un’unica app.

NordVPN: i piani di due anni in sconto fino al 69%

Grazie all’ultima offerta in corso, il piano Base di NordVPN è proposto a soli 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, per effetto del 51% di sconto. L’account Base offre 1 GB di dati eSIM Saily, più il servizio di VPN sicura e ad alta velocità.

Per beneficiare della funzionalità esclusiva Threat Protection, ci si deve rivolgere al piano Plus, in offerta a 4,99 euro al mese con 3 Giga gratis per Saily. Threat Protection assicura una protezione anti-malware completa, più il blocco della pubblicità invasiva e dei tracker web.

Il terzo e ultimo piano è Ultimate, in promozione a 7,49 euro grazie al maxi sconto del 69%. In aggiunta ai servizi proposti dagli account Plus e Base, offre 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata e una doppia assicurazione Cyber contro le truffe informatiche e le frodi per gli acquisti online, ciascuna con una copertura di 5.000 euro.

Puoi aderire alla nuova promozione dell’estate di NordVPN tramite questa pagina del sito ufficiale, beneficiando di una garanzia di rimborso di 30 giorni.