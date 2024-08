NordVPN: ricevi fino a 20 GB di dati eSIM in regalo per la tua prossima vacanza all'estero

La nuova offerta estiva di NordVPN consente di ricevere in regalo fino a 20 Giga di dati per il servizio di eSIM internazionale Saily. Si tratta di un’app sviluppata da Nord Security per semplificare la connettività all’estero, in particolare al di fuori dell’Unione europea, dove i costi del roaming sono esorbitanti. Tra le altre cose, offre numerosi piani dati così da venire incontro alle esigenze di tutti, a prezzi ultra-concorrenziali rispetto agli altri servizi.

Grazie alla promozione in corso è poi possibile beneficiare di sconti fino al 69% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. Per usufruire dell’offerta basta collegarsi a questa pagina del sito ufficiale NordVPN.

L’offerta estiva di NordVPN

La nuova promo di NordVPN ha per protagonisti i piani Base, Plus e Ultimate della durata di 24 mesi. Il piano più economco è il Base, disponibile a 3,99 euro al mese con 1 GB gratis di dati eSIM.

Se si ha la necessità di un servizio più completo, che vada dunque oltre la rete virtuale privata, è necessario rivolgersi al piano Plus, in offerta a 4,99 euro al mese più 3 GB in regalo per l’app Saily. Con questo account si ha l’opportunità di beneficiare dell’opzione Threat Protection Pro, che rileva eventuali malware, blocca la pubblicità invasiva e i web tracker.

C’è infine il piano Ultimate, disponibile al prezzo scontato di 7,49 euro al mese e con 20 GB di dati eSIM in regalo. Rispetto al piano Plus offre 1 TB di spazio crittografato e una doppia assicurazione da 5.000 ciascuna contro le frodi per gli acquisti online e le truffe informatiche.

Puoi beneficiare dell’offerta in corso collegandoti alla pagina dedicata del servizio NordVPN, facendo affidamento su una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.