NordVPN rilancia l'offerta estiva con Giga gratis per navigare all'estero

L’offerta estiva di NordVPN si rinnova con sconti fino al 69% sui piani di due anni e fino a 20 GB di dati eSIM per l’app Saily. Si tratta di una tra le migliori offerte di sempre dell’app VPN, punto di riferimento sia in Italia che all’estero.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto a quella della concorrenza, a cui si aggiungono funzionalità extra per la sicurezza digitale. E qualora il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo.

NordVPN: la nuova offerta dell’estate con protagonisti i GB di dati eSIM

Una delle novità sostanziali dell’ultima offerta dell’estate di NordVPN sono i GB di dati eSIM che ogni utente riceve in regalo sottoscrivendo uno dei tre piani disponibili: 1 GB per l’account Base, 3 GB per il piano Plus, 20 GB per l’account Ultimate. Saily è il nuovo servizio di eSIM internazionale sviluppato da Nord Security, la stessa società alla base di NordVPN e NordPass, pensato per navigare con più semplicità al di fuori dell’Unione europea, in totale sicurezza, e a prezzi concorrenziali.

Questi invece i prezzi dei piani NordVPN dopo la nuova offerta:

Base: 3,99 euro al mese per 24 mesi

Plus: 4,99 euro al mese per 24 mesi

Ultimate: 7,49 euro al mese per 24 mesi

Il piano Base offre il servizio VPN più la disponibilità su dieci dispositivi in contemporanea. Per sfruttare l’opzione proprietaria Threat Protection occorre il piano Plus, mentre con l’account Ultimate è possibile sfruttare il 100% di NordVPN, che include 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata e una doppia assicurazione Cyber da 5.000 euro contro le frodi per gli acquisti online e le truffe informatiche.