NordVPN sconti fino al 69% per sicurezza totale online

Con NordVPN ha sicurezza e privacy mentre sei online. Non si tratta solamente di una VPN ma di un sistema di protezione digitale che comprende anche un anti malware e un sistema che in tempo reale blocca annunci e profilazioni pubblicitarie. Tutto questo ora proposto ad un prezzo scontato.

NordVPN e una suite di sicurezza smart e accessibile

Se stai cercando una soluzione che ti permette di navigare con serenità, al riparo da minacce digitali, NordVPN fa al caso tuo. Attualmente, c’è uno sconto del 69% sui piani biennali, con tre mesi extra gratuiti,che trasfora l’offerta in un vero affare. Al di là di una semplice VPN, NordVPN ti offre un pacchetto completo di sicurezza che include un antivirus per bloccare le minacce provenienti da app, file scaricati ed email, e un Ad Blocker per eliminare banner, pop-up e annunci pubblicitari indesiderati, sia sul web che nelle app.

Approfitta ora di questa offerta esclusiva per assicurarti una protezione totale su internet. NordVPN non solo garantisce la tua privacy e sicurezza online ma ottimizza anche la tua connessione. Con oltre 6100 server proprietari, offre una larghezza di banda illimitata per garantirti sempre velocità e stabilità di connessione, indispensabili per uno streaming fluido e un’esperienza di gioco senza latenza. Grazie alla possibilità di cambiare la tua posizione virtuale, potrai anche aggirare blocchi regionali e censure, per una libertà di navigazione e streaming senza limiti.

Il piano che ti consente di fare tutto ciò è il Plus, ed oggi ti costa solo 4,69 € al mese se scegli l’abbonamento biennale. Avrai 3 mesi di servizio extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Se invece cerchi maggiori funzioni puoi provare il Piano Completo o quello Ultra. Per una panoramica dei dettagli clicca sul pulsante qui sotto.

Per tutti questi motivi, se cerchi una soluzione completa che ti garantisca sicurezza, privacy e una navigazione ottimizzata, con NordVPN l’hai trovata. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di accedere a un servizio premium a un prezzo vantaggioso. Visita il sito di NordVPN e scopri di più sull’offerta limitata.